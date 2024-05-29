Порье показал именные шорты, в которых он подерется с Махачевым

Дастин Порье будет драться с Исламом Махачевым в уникальных шортах.

Поединок за титул UFC в легком весе между и возглавит турнир UFC 302, который пройдет в ночь на 2 июня в Нюарке (Нью-Джерси).

Для участия в бою Порье сшили шорты, которые повторяют дизайн рубашек Дастина.

Ранее UFC готовил специальные шорты для Шона О’Мэлли, Макса Холлоуэя, Джастина Гейджи и Алекса Перейры.

Порье − о форме перед боем с Махачевым: «Я в лучшем физическом и ментальном состоянии»

Порье − о бое с Махачевым: «Я реалист: мне 35 лет, это мой последний шанс стать чемпионом»