Порье показал именные шорты, в которых он подерется с Махачевым

Теги UFC MMA Дастин Порье Ислам Махачев UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье будет драться с Исламом Махачевым в уникальных шортах.

Поединок за титул UFC в легком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье возглавит турнир UFC 302, который пройдет в ночь на 2 июня в Нюарке (Нью-Джерси).

Для участия в бою Порье сшили шорты, которые повторяют дизайн рубашек Дастина.

Ранее UFC готовил специальные шорты для Шона О’Мэлли, Макса Холлоуэя, Джастина Гейджи и Алекса Перейры.

Порье − о форме перед боем с Махачевым: «Я в лучшем физическом и ментальном состоянии»

Порье − о бое с Махачевым: «Я реалист: мне 35 лет, это мой последний шанс стать чемпионом»

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3 комментария
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Опять поправлять будет)
но расцветка офигенная 🔥
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Если кому-то интересна подобная яркая мужская одежда, шорты сделаны под стиль дизайнера Robert Graham, футболки и рубашки которого Дастин обычно носит. У него есть вполне неплохие паттерны.

Не реклама, просто делюсь информацией)
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