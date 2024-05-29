Порье показал именные шорты, в которых он подерется с Махачевым
Дастин Порье будет драться с Исламом Махачевым в уникальных шортах.
Поединок за титул UFC в легком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье возглавит турнир UFC 302, который пройдет в ночь на 2 июня в Нюарке (Нью-Джерси).
Для участия в бою Порье сшили шорты, которые повторяют дизайн рубашек Дастина.
Ранее UFC готовил специальные шорты для Шона О’Мэлли, Макса Холлоуэя, Джастина Гейджи и Алекса Перейры.
Порье − о форме перед боем с Махачевым: «Я в лучшем физическом и ментальном состоянии»
Порье − о бое с Махачевым: «Я реалист: мне 35 лет, это мой последний шанс стать чемпионом»
но расцветка офигенная 🔥
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