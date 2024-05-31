Махачев − о гильотине Порье: «Покажу Дастину, как ее правильно делать»

Ислам Махачев заявил, что Дастин Порье не умеет делать гильотину.

«Хочу ли я его поймать на гильотину? Да, придется. Его гильотина всегда выглядит плохо. Он всегда на нее прыгает, а потом отпускает про это шуточки. Покажу ему, как ее правильно делать», − сказал чемпион в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.

Напомним, что бой между и состоится в ночь на 2 июня в главном событии UFC 302.

Махачев − о Порье: «Если бы не я, Хабиб и Оливейра, он бы уже был чемпионом. Мне жалко Дастина»

Дастин Порье: «Лучший ли Махачев в мире? Он чемпион и лидер P4P, так что похоже на то»