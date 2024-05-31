Махачев − о гильотине Порье: «Покажу Дастину, как ее правильно делать»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев заявил, что Дастин Порье не умеет делать гильотину.

«Хочу ли я его поймать на гильотину? Да, придется. Его гильотина всегда выглядит плохо. Он всегда на нее прыгает, а потом отпускает про это шуточки. Покажу ему, как ее правильно делать», − сказал чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.

Напомним, что бой между Исламом Махачевым и Дастином Порье состоится в ночь на 2 июня в главном событии UFC 302.

Махачев − о Порье: «Если бы не я, Хабиб и Оливейра, он бы уже был чемпионом. Мне жалко Дастина»

Дастин Порье: «Лучший ли Махачев в мире? Он чемпион и лидер P4P, так что похоже на то»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как бы исламу после стольких высказываний не проиграть в конце ) сам за него болею но все же ислам слишком уверен в себе
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий