Махачев − о дочери: «Если бы она захотела пойти в ММА, я бы 100% запретил»

Ислам Махачев заявил, что не разрешит дочери заниматься ММА.

– сказал, что приведет на ваш бой семилетнюю дочь – это не напрягает? Хабиб жалел Джастина Гейджи, чья семья пришла на арену.

– Я не поддерживаю идею приводить детей на бои. Знаю, что у него маленькая дочь… Но там очень шумно, это нехорошо для детей. Все проходит поздно ночью, детям нужно спать.

Не думаю, что ребенок должен это видеть. Подрастет – по-любому посмотрит в записи. Ее отец в таком положении, кровь... Особенно для девочки. Не поддерживаю.

– Как бы отнеслись, если бы ваша дочь захотела заниматься ММА?

– Я бы не разрешил – 100%. Может, спорт для развития, координации. Но ММА... Не знаю, в Дагестане вообще девочки занимаются? У нас в зале их нет.

– Что для вас изменилось после рождения детей?

– Больше ответственности, задумываюсь в некоторых моментах. В моем случае про экстрим. Я люблю поднять адреналин, но иногда думаю: «Зачем рисковать, когда дома тебя ждет семья?» − сказал чемпион в легком весе Ислам Махачев.

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