Махачев − о дочери: «Если бы она захотела пойти в ММА, я бы 100% запретил»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев заявил, что не разрешит дочери заниматься ММА.

Порье сказал, что приведет на ваш бой семилетнюю дочь – это не напрягает? Хабиб жалел Джастина Гейджи, чья семья пришла на арену.

– Я не поддерживаю идею приводить детей на бои. Знаю, что у него маленькая дочь… Но там очень шумно, это нехорошо для детей. Все проходит поздно ночью, детям нужно спать.

Не думаю, что ребенок должен это видеть. Подрастет – по-любому посмотрит в записи. Ее отец в таком положении, кровь... Особенно для девочки. Не поддерживаю.

– Как бы отнеслись, если бы ваша дочь захотела заниматься ММА?

– Я бы не разрешил – 100%. Может, спорт для развития, координации. Но ММА... Не знаю, в Дагестане вообще девочки занимаются? У нас в зале их нет.

– Что для вас изменилось после рождения детей?

– Больше ответственности, задумываюсь в некоторых моментах. В моем случае про экстрим. Я люблю поднять адреналин, но иногда думаю: «Зачем рисковать, когда дома тебя ждет семья?» − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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11 комментариев
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Кое-кто( тот о ком нельзя говорить) бы с ними не согласился по поводу детских боёв)))
+7
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+6
Ответ Гжель
надо не разрешать/запрещать, а направлять и поддерживать
С детьми, не поверите, иногда нужно именно разрешать/запрещать.
+7
-3
+4
Молодец Ислам, все верно говорит.
+9
-6
+3
Ответ oasis-columbia
Комментарий удален модератором
Зачем ты такое про его ребенка говоришь? А самое главное знаешь, что не надо за слова отвечать да??
+3
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Ответ neuner
какой уважающий себя мужчина разрешит дочери заниматься этим?
Тут в комментах много кто не согласен с ним). А так я бы и сыну запретил, уж мало бойцов которые сохраняют здоровье после 50.
+2
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+1
Ответ 5pt25hj795
Кое-кто( тот о ком нельзя говорить) бы с ними не согласился по поводу детских боёв)))
Бон Бурбон?
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
какой уважающий себя мужчина разрешит дочери заниматься этим?
+4
-4
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Ответ oasis-columbia
Комментарий удален модератором
для джакузи с дагестанцами есть дочеря таких как ты!
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