Хабиб выложил коллаж с джойстиком, отреагировав на возвращение в угол Махачева

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на возвращение в угол Ислама Махачева.

Нурмагомедов будет секундировать в бою с на UFC 302. В последний раз Хабиб был в углу Махачева в октябре-2022, когда Ислам победил Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC в легком весе. В конце 2022 года Нурмагомедов объявил, что завершает тренерскую карьеру и больше не будет секундировать бойцов своей команды.

«Бойцовская неделя началась», − подписал фото в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Махачев заявил, что Хабиб будет в его углу в бою с Порье: «Орел» приземлился в Джерси»