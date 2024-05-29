Хабиб выложил коллаж с джойстиком, отреагировав на возвращение в угол Махачева

Теги UFC MMA Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на возвращение в угол Ислама Махачева.

Нурмагомедов будет секундировать Ислама Махачева в бою с Дастином Порье на UFC 302. В последний раз Хабиб был в углу Махачева в октябре-2022, когда Ислам победил Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC в легком весе. В конце 2022 года Нурмагомедов объявил, что завершает тренерскую карьеру и больше не будет секундировать бойцов своей команды.

«Бойцовская неделя началась», − подписал фото в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Махачев заявил, что Хабиб будет в его углу в бою с Порье: «Орел» приземлился в Джерси»

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