Махачев получил памятную куртку от UFC за 50 чистых допинг-тестов

Ислам Махачев удостоен памятной куртки от UFC за 50 чистых тестов на допинг.

Награду чемпион промоушена в легком весе получил из рук вице-президента UFC Джеффа Новицки. Во время церемонии вручения Новицки заявил, что отстранение Махачева за применение мельдония было «самой большой ошибкой, допущенной в эпоху USADA».

Махачев сдал положительный допинг-тест в апреле-2016. Позже UFC отменил дисквалификацию – Ислам доказал, что был вынужден принимать препарат после перенесенной операции на сердце.

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