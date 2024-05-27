Хирн – о поединке Уайлдер – Чжилей: «На кону стоит карьера Деонтея»

Теги Деонтей Уайлдер Чжан Чжилей бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн считает, что на кону поединка с Чжилеем стоит карьера Уайлдера.

«Я разговаривал недавно с Уайлдером в Саудовской Аравии. Он выглядит отлично и готов к бою. Мы встретимся снова на этой неделе, чтобы убедиться, что он готов. На кону стоит его профессиональная карьера», – заявил промоутер Эдди Хирн.

Напомним, 1 июня Деонтей Уайлдер подерется с Чжаном Чжилеем.

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