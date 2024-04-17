Уайлдер – о бое с Чжилеем: «Это мой последний шанс»

Деонтей Уайлдер прокомментировал анонс поединка с Чжаном Чжилеем.

«Я считаю, что это мой последний танец, мой последний шанс. С нетерпением жду боя. Я уважаю , он отличный боксер. Но пришло мое время. Я через многое прошел, многое мне пришлось изменить в себе.

Такие вещи не делаются в одночасье. Я усердно работал. Готов делать то, что умею делать лучше всего – быть тем Уайлдером, которым являюсь», – сказал бывший чемпион мира по боксу .

Поединок между Уайлдером и Чжилеем состоится 1 июня в (Саудовская Аравия).

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