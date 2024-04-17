Уайлдер – о бое с Чжилеем: «Это мой последний шанс»

Теги Деонтей Уайлдер Чжан Чжилей бокс Вечер бокса Эр-Рияд Бокс/MMA/UFC

Деонтей Уайлдер прокомментировал анонс поединка с Чжаном Чжилеем.

«Я считаю, что это мой последний танец, мой последний шанс. С нетерпением жду боя. Я уважаю Чжана, он отличный боксер. Но пришло мое время. Я через многое прошел, многое мне пришлось изменить в себе.

Такие вещи не делаются в одночасье. Я усердно работал. Готов делать то, что умею делать лучше всего – быть тем Уайлдером, которым являюсь», – сказал бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.

Поединок между Уайлдером и Чжилеем состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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4 комментария
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Для Чжилея тоже последний шанс. Победителю можно будет на реванш с Паркером рассчитывать.
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А документалка есть про Дэонтея . От пранкера до цыгана
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Ответ Евгений Лаптев
Для Чжилея тоже последний шанс. Победителю можно будет на реванш с Паркером рассчитывать.
Победитель на Паркера, проигравший на Нганну
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Ответ as009595@icloud.com
Победитель на Паркера, проигравший на Нганну
Все же интересно увидеть бой Уайлдер-Нганну👍
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