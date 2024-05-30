Бивол заявил, что возьмет сыновей на бой с Зинадом: «Пусть посмотрят изнутри, чем занимается их отец»

Теги Дмитрий Бивол бокс Малик Зинад Бивол - Зинад Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол заявил, что возьмет сыновей на поединок с Маликом Зинадом.

– На бое с Зинадом будут присутствовать твои сыновья. Это их первое посещение поединка с твоим участием?

– Да. Впервые будут на моем бою. У меня появилось желание, чтобы они посмотрели изнутри, чем занимается их отец. Конечно, это непросто. С другой стороны, я их уже два месяца не видел, соскучился. Сейчас у них школьные каникулы начались.

Все так совпало, чтобы они приехали – и посмотрели. Они прилетели два дня назад с моим отцом. Им очень интересно, они любят компании, ходят от одной виллы к другой, плавают, интересуются, когда я буду лицом к лицу с соперником, – сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Поединок между Биволом и Зинадом состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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