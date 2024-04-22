Деонтей Уайлдер: «Когда я уничтожу Чжилея, снова окажусь на вершине»

Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от поединка с Чжаном Чжилеем.

«Меня удивляет генетика, рост, мощь, сила удара и техника Чжилея. Все это делает наш бой невероятно захватывающим.

Он отличный парень, Я хочу заявить людям, что по-настоящему вернулся. Когда я уничтожу его, то снова окажусь на вершине», – заявил экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер.

Напомним, Уайлдер подерется с Чжаном Чжилеем 1 июня в Саудовской Аравии.

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