Деонтей Уайлдер: «Когда я уничтожу Чжилея, снова окажусь на вершине»

Теги Деонтей Уайлдер Чжан Чжилей бокс Бокс/MMA/UFC

Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от поединка с Чжаном Чжилеем.

«Меня удивляет генетика, рост, мощь, сила удара и техника Чжилея. Все это делает наш бой невероятно захватывающим.

Он отличный парень, Я хочу заявить людям, что по-настоящему вернулся. Когда я уничтожу его, то снова окажусь на вершине», – заявил экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер.

Напомним, Уайлдер подерется с Чжаном Чжилеем 1 июня в Саудовской Аравии.

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5 комментариев
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Победа над сороколетним китайцем без достижений отправит Уайлдера на вершину? Ну не знаю. При том, что китаец интересный и с хорошим ударом, хоть и не топ, и вполне может отправить спать. В этом и будет интрига, сможет или нет.
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Валдырь мастер самых нелепых оправданий
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к вершие вела победа над Фьюри, но никак не над Чжилеем (при всем к нему уважении)
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черт, эту сову уже на глобус не натянешь 2 раз(или даже 3 раз) но мазафакер делает все правильно-пытается продать бой
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Не когда , а если .
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