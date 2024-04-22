Деонтей Уайлдер: «Когда я уничтожу Чжилея, снова окажусь на вершине»
Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от поединка с Чжаном Чжилеем.
«Меня удивляет генетика, рост, мощь, сила удара и техника Чжилея. Все это делает наш бой невероятно захватывающим.
Он отличный парень, Я хочу заявить людям, что по-настоящему вернулся. Когда я уничтожу его, то снова окажусь на вершине», – заявил экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер.
Напомним, Уайлдер подерется с Чжаном Чжилеем 1 июня в Саудовской Аравии.
Бой Бивол – Бетербиев разогреет шоу-турнир двух команд: Уайлдер – капитан, промо – в стилистике Гая Ричи