Махачев − об увлечении экстримом: «Когда семьи не было, думал прыгнуть со скалы»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев заявил, что перестал заниматься экстримом после появления семьи.

– Вы любите экстрим. Что самое страшное?

– Прыжок с парашютом. Нет желания повторять – опасно и не особо доставило удовольствие. Не сказать, что страшно… Первый шаг волнительный, когда уже полетел – все, думаешь, как бы аккуратно приземлиться.

Когда семьи не было, думал прыгнуть со скалы. Но потом узнал, что это очень опасный спорт [роупджампинг], продолжительность жизни профессионалов – не больше 10 лет. Подумал, что не стоит.

– В какой момент были ближе всего к смерти из-за экстрима?

– Я такого не допускаю. Всевышний дал нам жизнь, человек не может рисковать ей ради эмоций. Я катаюсь на мотоциклах, много чем занимаюсь… Но чтобы на грани – такого нет.

Например, у меня есть городской мотоцикл – я на нем практически не езжу. В городе все не только от тебя зависит. Водители автомобилей думают, что мотоцикл – велосипед, который может резко остановиться. Подрезают, не уважают тебя на дороге.

В Дагестане пока не привыкли к мотоциклистам, поэтому я забросил. Мой Harley-Davidson просто стоит в гараже, − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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