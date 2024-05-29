Махачев рассказал, что избавился от компьютера: «Провел первый день Рамадана за играми, а потом отдал другу»

Ислам Махачев объяснил, почему не пользуется компьютером.

– Сколько часов в день тратите на соцсети?

– Очень сильно себя в этом контролирую. Бывает, человек 2-3 часа сидит в соцсетях – ты же можешь это время с такой пользой провести! Саморазвитие, прочитать что-то, изучить язык.

Я вижу ребят, они постоянно в телефоне, как будто он привязан. И задумываюсь: «Как можно так время терять?» У меня дома нет компьютера, ноутбук только, там иногда проходят уроки.

– А как же видеоигры?

– Во время карантина начал играть в PUBG [онлайн-игра в жанре королевской битвы]. Популярная игра, на тот момент вообще был бум.

Знаете, когда понял, что это не мое? Карантин, я играл месяц, потом начался месяц Рамадан. Мусульманин должен проводить его с максимальной пользой, больше поклоняться, делать добрых дел.

Первый день Рамадана я провел за компьютером. Сразу другу позвонил: «Забирай». После этого у меня нет компьютера, − сказал чемпион в легком весе Ислам Махачев.

«В первый день Рамадана играл в PUBG. После этого без компьютера». Ислам Махачев, которого вы не знали