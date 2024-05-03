Копылов − о бое с Алмейдой на UFC 302: «Мой соперник − ударник, зрители такое любят. Будем претендовать на бонус»

Роман Копылов готов устроить яркий бой с Сезаром Алмейдой на UFC 302.

«Сейчас я активно тренируюсь. Мой оппонент − отличный ударник, который дрался с серьезными ребятами в Glory. Меня не смущает его чистый рекорд, а, наоборот, добавляет мотивации.

Мы покажем зрелищный бой, что и любят зрители − бои ударников. Думаю, наш бой будет претендовать на бонус», − сказал средневес UFC Роман Копылов, проигравший Энтони Эрнандесу на UFC 298.

Напомним, что поединок Романа с Сезаром Алмейдой пройдет в Нюарке (Нью-Джерси) в ночь на 2 июня.

Бо Никал – о следующем сопернике: «Эрнандес или Копылов»

Менеджер Копылова: «Роман не собирается брать большую паузу. Мы переподписали контракт с UFC»