Менеджер Копылова: «UFC видит в Романе потенциал, нужно поддерживать такое отношение»

Менеджер рассказал о хорошем отношении к Роману Копылову в руководстве UFC.

Напомним, что в ночь на 2 июня Копылов подерется на UFC 302 против Сезара Алмейды.

«Очень важный бой для Копылова. Рома заряжен, он сейчас на сборах, в середине мая отправится в США, чтобы пройти акклиматизацию.

После впечатляющей серии Рома перешел в другую категорию бойцов. Это человек, на которого обращают внимание, в котором видят потенциал.

Нам очень важно поддерживать это отношение со стороны организации. Алмейде 36 лет, он не очень быстрый боец. Есть понятные моменты, как его можно побеждать», − сказал менеджер бойца UFC Романа Копылова Александр Скаредин.

Копылов − о бое с Алмейдой на UFC 302: «Мой соперник − ударник, зрители такое любят. Будем претендовать на бонус»