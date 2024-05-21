Мухаммад − о Стрикленде: «Он сказал, что Палестине нужно сдаться, шутил над этим, а потом плакался из-за отца»

Теги UFC MMA Шон Стрикленд Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад объяснил, почему ему не нравится Шон Стрикленд.

«Я написал что-то о Палестине, и он сказал что-то в духе: «Им нужно просто сдаться». Люди вроде него сидят в Штатах и смеются над умирающими людьми, для них это шутка.

Это просто показывает, какой он человек. Недавно он плакался в интервью, говоря об отце. Он требовал, чтобы никто не шутил о его отце, а тут он болтает об убитых детях.

Но вот это вернулось к нему, все это выглядело так фальшиво», − сказал претендент на титул UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.

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