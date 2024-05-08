Тренер Стрикленда заявил, что тот мог подраться с Чимаевым: «Это обсуждалось, но Шон не может поехать в Саудовскую Аравию»

Шон Стрикленд мог стать соперником Хамзата Чимаева на турнире UFC Saudi Arabia.

«Я знаю, что на этот бой надеялись, но не думаю, что Шон может поехать в Саудовскую Аравию.

Знаю, что имя обсуждалось. Вы знаете, что он привлечет внимание в Саудовской Аравии. Думаю, в этом бое все упирается в место проведения, а не в имя соперника», − сказал тренер Шона Стрикленда Эрик Никсик.

Стрикленд и Чимаев проведут следующие бои в июне: в ночь на 2 июня Шон подерется с на UFC 302, а Чимаев − 22 июня с в главном событии UFC Saudi Arabia.

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