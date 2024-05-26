Джонс − о возможном уходе Порье из спорта: «Если он победит Махачева, желание защитить титул будет объяснимо»
Джон Джонс считает, что Дастин Порье продолжит карьеру, если победит Ислама Махачева.
«Погодите-ка. Порье сказал, что собирается уйти на пенсию после следующего боя? Но если он победит Махачева, его желание защищать титул будет объяснимо. Победит ли он? Надеюсь», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Напомним, что Ислам Махачев и Дастин Порье подерутся за титул UFC в легком весе в ночь на 2 июня.
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