Джонс − о возможном уходе Порье из спорта: «Если он победит Махачева, желание защитить титул будет объяснимо»

Джон Джонс считает, что Дастин Порье продолжит карьеру, если победит Ислама Махачева.

«Погодите-ка. Порье сказал, что собирается уйти на пенсию после следующего боя? Но если он победит Махачева, его желание защищать титул будет объяснимо. Победит ли он? Надеюсь», − написал в соцсетях чемпион в тяжелом весе .

Напомним, что и подерутся за титул UFC в легком весе в ночь на 2 июня.

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