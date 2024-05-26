Порье − о сходстве Махачева и Хабиба: «У них схожие стили. Понимаю, как они давят и борются»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье сравнил бойцовские стили Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

«У Ислама и Хабиба схожие стили. У меня есть понимание давления, силы и стиля борьбы этих парней. Это интересное стечение обстоятельств, потому что я снова дерусь за титул, но теперь с преемником Хабиба», − сказал легковес UFC Дастин Порье, который подерется за титул UFC против Ислама Махачева в ночь на 2 июня.

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1 комментарий
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Как раз стили у них отличаются
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