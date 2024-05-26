Махачев − о Хабибе: «После Оливейры я дал пояс ему, потому что знаю, кто сделал меня чемпионом»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 302 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев считает, что стал чемпионом UFC благодаря Хабибу Нурмагомедову.

«После победы над Оливейрой я вручил пояс Хабибу, потому что знаю, кто сделал меня чемпионом − это он и его отец Абдулманап. Я впервые в карьере испытал такие эмоции», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Напомним, что Махачев стал чемпионом в октябре-2022, когда задушил Чарльза Оливейру. В ночь на 2 июня Ислам подерется с Дастином Порье.

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1 комментарий
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очень трогательный момент был
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