Махачев − о Хабибе: «После Оливейры я дал пояс ему, потому что знаю, кто сделал меня чемпионом»
Ислам Махачев считает, что стал чемпионом UFC благодаря Хабибу Нурмагомедову.
«После победы над Оливейрой я вручил пояс Хабибу, потому что знаю, кто сделал меня чемпионом − это он и его отец Абдулманап. Я впервые в карьере испытал такие эмоции», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Напомним, что Махачев стал чемпионом в октябре-2022, когда задушил Чарльза Оливейру. В ночь на 2 июня Ислам подерется с Дастином Порье.
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