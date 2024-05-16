Тайсон – о бое с Полом: «Нет никакого сценария. Я нокаутирую Джейка»
Майк Тайсон высказался о бое с Джейком Полом.
«Нет никакого сценария, хоть в это и хотят верить некоторые хейтеры в боксерском комьюнити. Это санкционированный поединок. Я нокаутирую Джейка», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон.
Поединок состоится 21 июля и пройдет на 80-тысячном стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Далласе, штат Техас.
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Бой Майка Тайсона и Джейка Пола – это вообще нормально? И почему стало возможным