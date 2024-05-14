Турки Аль эш-Шейх – Тайсону: «Забудь про сценарий и побей Пола»

Турки Аль эш-Шейх обратился к Майку Тайсону.

«Брат, забудь про сценарий и побей этого парня. Пожалуйста», – написал в соцсетях руководитель государственного управления развлечений Саудовской Аравии.

Поединок между и состоится 21 июля и пройдет на 80-тысячном стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Далласе, штат Техас.

Тайсон и Пол провели первую битву взглядов

Бой Майка Тайсона и Джейка Пола – это вообще нормально? И почему стало возможным