Турки Аль эш-Шейх – Тайсону: «Забудь про сценарий и побей Пола»

Теги Майк Тайсон бокс Джейк Пол Тайсон - Пол Турки Аль эш-Шейх Бокс/MMA/UFC

Турки Аль эш-Шейх обратился к Майку Тайсону.

«Брат, забудь про сценарий и побей этого парня. Пожалуйста», – написал в соцсетях руководитель государственного управления развлечений Саудовской Аравии.

Поединок между Тайсоном и Полом состоится 21 июля и пройдет на 80-тысячном стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Далласе, штат Техас.

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