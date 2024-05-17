Тайсон − о Джейке Поле: «Кого он вырубал? Маленьких детей?»

Майк Тайсон заявил, что не верит в нокаутирующую мощь Джейка Пола.

Напомним, что Джейк Пол и проведут боксерский поединок в ночь на 21 июля в Далласе (Техас).

«Кого нокаутировал Джейк Пол? Маленьких детей? Он никогда не вырубал настоящего мужчину», − сказал бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

Джейк Пол выиграл девять боев в профессиональном боксе, шесть из них − нокаутом.

Тайсон – о бое с Полом: «Нет никакого сценария. Я нокаутирую Джейка»

Роган – о Джейке Поле: «Не зная, что он блогер, вы бы подумали, что это профессиональный боксер»