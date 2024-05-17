Тайсон − о Джейке Поле: «Кого он вырубал? Маленьких детей?»
Майк Тайсон заявил, что не верит в нокаутирующую мощь Джейка Пола.
Напомним, что Джейк Пол и Майк Тайсон проведут боксерский поединок в ночь на 21 июля в Далласе (Техас).
«Кого нокаутировал Джейк Пол? Маленьких детей? Он никогда не вырубал настоящего мужчину», − сказал бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон.
Джейк Пол выиграл девять боев в профессиональном боксе, шесть из них − нокаутом.
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