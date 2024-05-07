Порье возьмет дочь на бой с Махачевым: «Хочу показать ей, что мечты сбываются»

Теги UFC MMA Дастин Порье Ислам Махачев UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье возьмет свою дочь на бой с Исламом Махачевым.

Титульный поединок возглавит турнир UFC 302, который пройдет в ночь на 2 июня в Нюарке, штат Нью-Джерси.

«Моя дочь будет в первом ряду. Впервые в жизни. Хочу показать ей, что мечты сбываются. Для меня это очень важно. Это больше, чем моя спортивная карьера. Как я уже говорил, меня не волнует серебро и золото – я сражаюсь за нечто большее.

Конечно, победа не гарантирована. Я подерусь с лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Но я готовлю себя физически и морально, чтобы быть в лучшей форме, в которой только могу быть. Это погоня за мечтой. Это моя история», – сказал легковес UFC Дастин Порье.

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Опубликовано промо UFC 302: Махачев − Порье

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4 комментария
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А если не сбудется ? Он такой дочь жизнь жестока привыкай ?
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А у этих боёв разве нет маркера 12+ ? Или по телевизору нельзя смотреть, а вживую можно?
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придурок, зачем дочь должна видеть, как ее отца избивают? он не понимает, что это травма для нее будет
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Ответ skorpion n
А если не сбудется ? Он такой дочь жизнь жестока привыкай ?
опять будут слезы
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