Кормье − о желании Порье завершить карьеру: «Ненавижу, когда бойцы говорят так, когда они дерутся»

Теги UFC MMA Дастин Порье Даниэль Кормье Ислам Махачев UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье высказался о желании Дастина Порье завершить карьеру.

«Честно говоря, мне очень не нравятся слова Дастина об уходе на пенсию. Слышать это от любимчика, что его конец близок…

Но еще я это ненавижу и по другой причине. Мне не нравится, когда активные спортсмены намечают себе какую-то точку карьеры.

Если у тебя есть желание драться, то нужно быть настолько вовлеченным в бои, что тебе нельзя думать о будущем. Когда Хабиб ушел, никто не знал о его решении», − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

Напомним, что Порье подерется за титул UFC в легком весе с Исламом Махачевым в ночь на 2 июня.

Порье сообщил, что бой с Махачевым может стать для него последним: «Готов полностью посвятить себя семье»

Кормье предостерег Джонса от недооценки Миочича: «Если заглядывать ему за спину, то он уничтожит тебя»

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