Кормье − о желании Порье завершить карьеру: «Ненавижу, когда бойцы говорят так, когда они дерутся»
Даниэль Кормье высказался о желании Дастина Порье завершить карьеру.
«Честно говоря, мне очень не нравятся слова Дастина об уходе на пенсию. Слышать это от любимчика, что его конец близок…
Но еще я это ненавижу и по другой причине. Мне не нравится, когда активные спортсмены намечают себе какую-то точку карьеры.
Если у тебя есть желание драться, то нужно быть настолько вовлеченным в бои, что тебе нельзя думать о будущем. Когда Хабиб ушел, никто не знал о его решении», − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.
Напомним, что Порье подерется за титул UFC в легком весе с Исламом Махачевым в ночь на 2 июня.
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