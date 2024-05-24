Порье сообщил, что бой с Махачевым может стать для него последним: «Готов полностью посвятить себя семье»

Дастин Порье сообщил, что бой с Исламом Махачевым может стать для него последним.

Поединок возглавит турнир UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

«Я не собираюсь снова подниматься по этой лестнице. Занимаюсь боями уже долгое время, а это очень эгоистичный вид спорта. Я готов быть отцом и мужем, готов полностью посвятить себя этому.

Не сказал бы, что не смогу вернуться в титульную гонку снова. Знаю, что я способен на это. Но этот бой может стать для меня последним», – заявил легковес UFC Дастин Порье.

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