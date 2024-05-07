Пол – о поединке с Тайсоном: «Один из нас должен умереть»
Джейк Пол высказался о поединке с Майком Тайсоном.
«В любви и на войне все средства хороши. А это война. Мне нравится этот парень, но раз поединок признали официальным, один из нас должен умереть.
Майк относится к бою очень, очень серьезно. Именно это и сделает поединок потрясающим для всех фанатов», – сказал блогер и боксер Джейк Пол.
Поединок между Полом и Тайсоном состоится 21 июля и пройдет на 80-тысячном стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Далласе, штат Техас.
Бой Майка Тайсона и Джейка Пола – это вообще нормально? И почему стало возможным
Поединок Джейка Пола и Майка Тайсона признан официальным. Его итог учтут в рекордах боксеров