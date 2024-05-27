Конор провел ночь в клубе. До поединка с Чендлером меньше пяти недель
Конор Макгрегор посетил ночной клуб во время подготовки к бою с Чендлером.
Ирландец поделился в соцсетях кадрами с вечеринки, на которой присутствовал алкоголь.
Конор выпивал и танцевал со своей женой.
Поединок Макгрегора с Майклом Чендлером возглавит турнир UFC 303, который пройдет в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе (США).
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