Конор провел ночь в клубе. До поединка с Чендлером меньше пяти недель

Конор Макгрегор посетил ночной клуб во время подготовки к бою с Чендлером.

Ирландец поделился в соцсетях кадрами с вечеринки, на которой присутствовал алкоголь.

Конор выпивал и танцевал со своей женой.

Поединок Макгрегора с Майклом Чендлером возглавит турнир UFC 303, который пройдет в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе (США).

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