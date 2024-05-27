Конор провел ночь в клубе. До поединка с Чендлером меньше пяти недель

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор посетил ночной клуб во время подготовки к бою с Чендлером.

Ирландец поделился в соцсетях кадрами с вечеринки, на которой присутствовал алкоголь.

Конор выпивал и танцевал со своей женой. 

Поединок Макгрегора с Майклом Чендлером возглавит турнир UFC 303, который пройдет в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе (США).

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69%
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31%
Конор Макгрегор

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4 комментария
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С супругой в клубе, молодец)
Ну и кардио заодно 🕺💃
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Ничего, вот после боя с Чендлером точно вернется сильнее)
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Разводит всех Ирландец. 100%.
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