Представлен официальный постер UFC 303. В главном событии турнира Конор подерется с Чендлером

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Джамал Хилл UFC 303 Бокс/MMA/UFC

UFC опубликовал официальный постер 303-го номерного турнира.

Ивент состоится в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

В главном событии пройдет поединок в полусреднем весе между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

В соглавном событии встретятся бойцы полутяжелого веса Джамал Хилл и Халил Раунтри.

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4 комментария
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Надеюсь Мак покажетчт, что ещё не закончился как проф боец
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помойное PPV уровня "лена беркова vs. иришка чики-пики". влажная мечта казуалов.
как говорил лысый шарлатан: "мы в UFC не устраиваем бои на потеху публики. UFC это про то, что лучшие бойцы дерутся с лучшими".
именно поэтому в мейн ивенте номерного турнира сражается чувак, у которого 2 победы за последние 7 лет, против чувака, у которого 2 победы за всю его UFC карьеру.
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