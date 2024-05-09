Представлен официальный постер UFC 303. В главном событии турнира Конор подерется с Чендлером

UFC опубликовал официальный постер 303-го номерного турнира.

Ивент состоится в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

В главном событии пройдет поединок в полусреднем весе между и .

В соглавном событии встретятся бойцы полутяжелого веса и Халил Раунтри.

UFC представил официальный тизер возвращения Конора под песню Шинейд О’Коннор

Три главных вопроса вокруг возвращения Конора