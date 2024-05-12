Уайт заявил, что продажи билетов на бой Конора и Чендлера превысили рекордные для UFC $20 млн
Дана Уайт заявил, что турнир UFC 303 будет рекордным по доходам с билетов.
На пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 56 Уайт заявил, что доходы от билетов на турнир UFC 303 уже превысили 20 млн долларов, что будет рекордом промоушена.
Напомним, что турнир состоится в ночь на 30 июня, в главном бою подерутся Конор Макгрегор и Майкл Чендлер.
Конор − о бое с Чендлером: «В этой игре есть уровни. Никто не может сравниться со мной»
Представлен официальный постер UFC 303. В главном событии турнира Конор подерется с Чендлером