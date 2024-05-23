Конор озвучил планы на 2024 год: «Я проведу три боя: в июне, сентябре и декабре»

Конор Макгрегор заявил, что хочет провести три боя в 2024 году.

«В этом году я проведу три боя: в июне, сентябре и декабре. Сначала, очевидно, у меня будет .

В сентябре будет турнир в «Сфере» на день независимости Мексики. Возможно, кто-то с мексиканскими корнями.

был бы идеальным кандидатом. Но я не знаю всех тонкостей. Подумал, что это было бы неплохо», − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что в последний раз Макгрегор дрался летом-2021, когда сломал ногу в бою с .

Конор готовится к возвращению в UFC: обнимает деревья, ждет Хабиба и хочет три боя за год