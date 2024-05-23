Конор озвучил планы на 2024 год: «Я проведу три боя: в июне, сентябре и декабре»

Теги UFC MMA Нейт Диаз Дастин Порье Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор заявил, что хочет провести три боя в 2024 году.

«В этом году я проведу три боя: в июне, сентябре и декабре. Сначала, очевидно, у меня будет Чендлер.

В сентябре будет турнир в «Сфере» на день независимости Мексики. Возможно, кто-то с мексиканскими корнями.

Диаз был бы идеальным кандидатом. Но я не знаю всех тонкостей. Подумал, что это было бы неплохо», − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что в последний раз Макгрегор дрался летом-2021, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье.

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3 комментария
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Потом слетает в космос , откроет новую планету , станет мистером галактика , и победит сатану …. И проснется . Честно сказать надоело это читать уже 4 года как дерется по сто боев в день .
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"Ииии уносят меня и уносят меня в звенящую снежную дааль
3 резвых коня, эх, 3 резвых коня: водяра, вискарь и коньяк"
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Лихой казак!) лапшу умеет вешать))
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