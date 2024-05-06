Мухаммад Мокаев : «Махачев выше уровнем Царукяна. Не уверен, что результат реванша будет другим»

Мухаммад Мокаев оценил шансы Армана Царукяна взять реванш у Ислама Махачева.

«Не знаю, будет ли отличаться результат реванша Махачева и Царукяна от того, что мы увидели в первый раз. Но в 2019 году Арман вышел на замену в своем дебютном поединке, будучи 22-летним парнем.

Конечно, Царукян добавит как физически, так и психологически. Но Ислам выше уровнем. Думаю, его соперники были сложнее, чем у Армана», – заявил боец UFC Мухаммад Мокаев.

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