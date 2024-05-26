Раузи объяснила, почему не ходит на турниры UFC после ухода из ММА: «Я уверена, что меня освистают»

Теги UFC MMA Холли Холм Ронда Раузи Аманда Нуньес Бокс/MMA/UFC

Ронда Раузи считает, что фанаты ММА ее не любят.

«Мне кажется, что сейчас медиа, освещающие ММА, очень сильно очерняют меня и отвергают.

Именно поэтому я не ходила на турниры UFC после ухода из промоушена. Уверена, что меня освистают, как только увидят на арене», − сказала бывшая чемпионка UFC Ронда Раузи, перешедшая из ММА в рестлинг после проигрышей Холли Холм и Аманде Нуньес.

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4 комментария
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Есть чемпионы, а есть кумиры. Ронда красотка!
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Ты легенда
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Её выступление было достойно.
И правильно завершила карьеру.
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Конец карьеры конечно неудачный, но то что легенда женского ММА это бесспорно
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