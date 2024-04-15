Дана Уайт: «Хочу, чтобы Холли Холм завершила карьеру»

Теги UFC Дана Уайт MMA Холли Холм Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт призвал Холли Холм завершить карьеру.

«Я бы хотел, чтобы Холли завершила карьеру», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Напомним, 42-летняя Холм проиграла на UFC 300 дебютантке Кайле Харрисон удушающим приемом во втором раунде. Это ее седьмое поражение в UFC.

Если вы дзюдоистка с Олимпиады, не попадайтесь Холли Холм

Бонусы на UFC 300 повысят до $300 тысяч

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да, жалко видеть чемпионку в таком состоянии.
+1
0
+1
Давно пора.
0
0
0
Согласен, трепают старушку молодые кобылки...
Та и она в принципе боксерша, повезло залететь в UFC когда женские дивизионы были так себе. Сейчас барышни обучены не хуже парней по навыкам.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий