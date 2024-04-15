Дана Уайт: «Хочу, чтобы Холли Холм завершила карьеру»
Дана Уайт призвал Холли Холм завершить карьеру.
«Я бы хотел, чтобы Холли завершила карьеру», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Напомним, 42-летняя Холм проиграла на UFC 300 дебютантке Кайле Харрисон удушающим приемом во втором раунде. Это ее седьмое поражение в UFC.
Если вы дзюдоистка с Олимпиады, не попадайтесь Холли Холм
Та и она в принципе боксерша, повезло залететь в UFC когда женские дивизионы были так себе. Сейчас барышни обучены не хуже парней по навыкам.