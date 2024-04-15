Дана Уайт: «Хочу, чтобы Холли Холм завершила карьеру»

Дана Уайт призвал Холли Холм завершить карьеру.

«Я бы хотел, чтобы Холли завершила карьеру», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Напомним, 42-летняя Холм проиграла на UFC 300 дебютантке Кайле Харрисон удушающим приемом во втором раунде. Это ее седьмое поражение в UFC.

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