Масвидаль считает, что Харрисон победит Нуньес: «Она превращается в чертову гориллу, когда переводит вас на настил»

Теги женские бои UFC MMA Кайла Харрисон Аманда Нуньес Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Хорхе Масвидаль считает, что Кайла Харрисон победит Аманду Нуньес.

«Они обе хороши в том, что делают. Руки Аманды разрушительны, она умеет защищаться от тейкдаунов. Но если Кайла переводит вас в партер... Братан, это проблема.

Послушайте, Холли Холм – опытный боец. Кажется, она провела два тейкдауна Ронде Раузи. Она умеет бороться. Но вы сами видели, что с ней сделала Кайла – она превращается в чертову гориллу, когда переводит вас на настил.

Ее ударная техника становится все лучше и лучше. Я бы поставил на победу Харрисон», – сказал экс-боец UFC Хорхе Масвидаль.

Новую звезду UFC в детстве изнасиловал тренер: думала о суициде, а теперь помогает жертвам насилия

Алексеева – о Харрисон: «Терминатор. Думаю, Нуньес вернется ради боя с ней»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Судя по мускулатуре, на гормонах плотно сидела, а может и сидит.
+1
-1
0
Ответ avku
Судя по мускулатуре, на гормонах плотно сидела, а может и сидит.
Она и в олимпийский период свой была невероятно мощной.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий