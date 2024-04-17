Масвидаль считает, что Харрисон победит Нуньес: «Она превращается в чертову гориллу, когда переводит вас на настил»

Хорхе Масвидаль считает, что Кайла Харрисон победит Аманду Нуньес.

«Они обе хороши в том, что делают. Руки Аманды разрушительны, она умеет защищаться от тейкдаунов. Но если Кайла переводит вас в партер... Братан, это проблема.

Послушайте, – опытный боец. Кажется, она провела два тейкдауна . Она умеет бороться. Но вы сами видели, что с ней сделала – она превращается в чертову гориллу, когда переводит вас на настил.

Ее ударная техника становится все лучше и лучше. Я бы поставил на победу Харрисон», – сказал экс-боец UFC Хорхе Масвидаль.

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