Масвидаль считает, что Харрисон победит Нуньес: «Она превращается в чертову гориллу, когда переводит вас на настил»
Хорхе Масвидаль считает, что Кайла Харрисон победит Аманду Нуньес.
«Они обе хороши в том, что делают. Руки Аманды разрушительны, она умеет защищаться от тейкдаунов. Но если Кайла переводит вас в партер... Братан, это проблема.
Послушайте, Холли Холм – опытный боец. Кажется, она провела два тейкдауна Ронде Раузи. Она умеет бороться. Но вы сами видели, что с ней сделала Кайла – она превращается в чертову гориллу, когда переводит вас на настил.
Ее ударная техника становится все лучше и лучше. Я бы поставил на победу Харрисон», – сказал экс-боец UFC Хорхе Масвидаль.
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