Ронда Раузи: «Думаю, что Том Харди победил бы Джилленхола в MMA-поединке»

Ронда Раузи оценила потенциальный бой между Томом Харди и Джейком Джилленхолом.

«Кто победит в поединке по правилам MMA – Том Харди или Джейк Джилленхол?

Мне кажется, что Том по-настоящему тренируется... Разве он не выступает в турнирах? Думаю, что Харди победит Джилленхола.

Выиграет тот, у кого есть опыт выступления в реальных соревнованиях», – заявил экс-боец UFC Ронда Раузи.

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