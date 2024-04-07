Ронда Раузи: «Думаю, что Том Харди победил бы Джилленхола в MMA-поединке»
Ронда Раузи оценила потенциальный бой между Томом Харди и Джейком Джилленхолом.
«Кто победит в поединке по правилам MMA – Том Харди или Джейк Джилленхол?
Мне кажется, что Том по-настоящему тренируется... Разве он не выступает в турнирах? Думаю, что Харди победит Джилленхола.
Выиграет тот, у кого есть опыт выступления в реальных соревнованиях», – заявил экс-боец UFC Ронда Раузи.
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