Ронда Раузи: «Федор Емельяненко – лучший боец в истории MMA. Его бой с Крокопом – мой любимый»
Ронда Раузи назвала Федора Емельяненко лучшим бойцом в истории.
«Лучший боец в истории MMA? Я думаю, это Федор Емельяненко. В его время было все.
Кроме того, он имел отношение к дзюдо. Я без ума от этой дисциплины, а самбо – это, по большому счету, русское дзюдо.
Могу сказать, что бой Федора против Мирко Крокопа остается моим самым любимым за всю историю ММА», – заявила экс-чемпионка UFC Ронда Раузи.
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