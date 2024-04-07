Ронда Раузи: «Федор Емельяненко – лучший боец в истории MMA. Его бой с Крокопом – мой любимый»

Теги UFC MMA Федор Емельяненко Ронда Раузи Бокс/MMA/UFC

Ронда Раузи назвала Федора Емельяненко лучшим бойцом в истории.

«Лучший боец в истории MMA? Я думаю, это Федор Емельяненко. В его время было все.

Кроме того, он имел отношение к дзюдо. Я без ума от этой дисциплины, а самбо – это, по большому счету, русское дзюдо.

Могу сказать, что бой Федора против Мирко Крокопа остается моим самым любимым за всю историю ММА», – заявила экс-чемпионка UFC Ронда Раузи.

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2 комментария
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Легенда фрик боёв, испугавшийся перейти в ufc 🤣
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