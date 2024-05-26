Хабиб − о Порье: «Стал ли он сильнее после моего с ним боя? Нет»

Хабиб Нурмагомедов считает, что Дастин Порье не развивается как боец.

«Я уже побеждал , это было почти пять лет назад. Если сравнить его ту версию и нынешнюю и спросить: многое ли он изменил, стал ли он сильно лучше? Нет, я так не думаю. Ислам превосходит Дастина почти во всем», − сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что Ислам Махачев и Дастин Порье подерутся в ночь на 2 июня.

Порье − о сходстве Махачева и Хабиба: «У них схожие стили. Понимаю, как они давят и борются»

Хабиб − о тренировочном сборе Махачева в Кисловодске: «Тут высоко и нет внимания, так что остается хорошо спать, есть и работать»