Хабиб − о тренировочном сборе Махачева в Кисловодске: «Тут высоко и нет внимания, так что остается хорошо спать, есть и работать»

Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему Махачев готовился к бою с Порье в Кисловодске.

«Мы тренируемся в Кисловодске, потому что тут большая высота над уровнем моря, это хорошо для выносливости.

Также это далеко от нашего дома. Потому что когда боец вроде Ислама в Дагестане, вокруг него всегда много людей, там тяжело находиться.

Поэтому мы тренируемся в Кисловодске: нужно лишь высыпаться, хорошо питаться и тренироваться», − сказал бывший чемпион в легком весе .

Напомним, что и Дастин Порье подерутся в ночь на 2 июня в Нюарке (Нью-Джерси).

Махачев − о Хабибе: «После Оливейры я дал пояс ему, потому что знаю, кто сделал меня чемпионом»

Махачев − о сравнениях с Хабибом: «Раньше было его время, а теперь настало мое»