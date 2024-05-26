Хабиб − о тренировочном сборе Махачева в Кисловодске: «Тут высоко и нет внимания, так что остается хорошо спать, есть и работать»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему Махачев готовился к бою с Порье в Кисловодске.

«Мы тренируемся в Кисловодске, потому что тут большая высота над уровнем моря, это хорошо для выносливости.

Также это далеко от нашего дома. Потому что когда боец вроде Ислама в Дагестане, вокруг него всегда много людей, там тяжело находиться.

Поэтому мы тренируемся в Кисловодске: нужно лишь высыпаться, хорошо питаться и тренироваться», − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что Ислам Махачев и Дастин Порье подерутся в ночь на 2 июня в Нюарке (Нью-Джерси).

Махачев − о Хабибе: «После Оливейры я дал пояс ему, потому что знаю, кто сделал меня чемпионом»

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