Махачев − о сравнениях с Хабибом: «Раньше было его время, а теперь настало мое»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев высказался о сравнениях с Хабибом Нурмагомедовым.

«То, что произошло в моем реванше с Волкановски, заставило людей просто заткнуться. Люди говорят, что я протеже Хабиба, но теперь у меня есть пояс и первое место в рейтинге P4P. Раньше было его время, но теперь настало мое», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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2 комментария
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Очень,,скромно,, по отношению к Хабибу .
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Ответ Fuji69
Очень,,скромно,, по отношению к Хабибу .
Всё по факту. Он его заслуги нисколько не умаляет. Но сейчас ни как не может быть время того, кто уж скоро 4 года, как на пенсии. Сейчас оно Ислама. Поэтому от него и прячут Эдвардса😊
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