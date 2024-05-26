Махачев − о сравнениях с Хабибом: «Раньше было его время, а теперь настало мое»

Ислам Махачев высказался о сравнениях с Хабибом Нурмагомедовым.

«То, что произошло в моем реванше с Волкановски, заставило людей просто заткнуться. Люди говорят, что я протеже Хабиба, но теперь у меня есть пояс и первое место в рейтинге P4P. Раньше было его время, но теперь настало мое», − сказал чемпион в легком весе .

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