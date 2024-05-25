Блахович готов драться с Усманом: «Если думаешь, что победишь меня, то вперед. Я буду готов»

Теги UFC MMA Ян Блахович Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Ян Блахович предложил поединок Камару Усману.

«Если ты чувствуешь, что можешь меня победить, то давай подеремся. Я буду готов», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Ян Блахович.

Ранее Камару Усман признался, что видит себя фаворитом потенциального боя с Блаховичем. 

Усман считает, что фанаты недооценивают Чимаева: «Из-за нашего боя все говорят, что он плох. Но я − экс-чемпион»

Блахович ответил Джонсу на обвинения в шпионаже: «Мне не нужны шпионы, я чувствовал твой страх из-за океана»

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