Блахович готов драться с Усманом: «Если думаешь, что победишь меня, то вперед. Я буду готов»
Ян Блахович предложил поединок Камару Усману.
«Если ты чувствуешь, что можешь меня победить, то давай подеремся. Я буду готов», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Ян Блахович.
Ранее Камару Усман признался, что видит себя фаворитом потенциального боя с Блаховичем.
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