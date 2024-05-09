Джонс ответил на обвинения Блаховича в избегании боя: «Как он об этом узнал? Кажется, в моем лагере завелся шпион»

Джон Джонс ответил на обвинения Яна Блаховича в избегании боя.

Ранее Блахович заявил, что решил сменить весовую категорию именно из-за него.

«Кажется, в моем лагере завелся шпион. Как он мог об этом узнать? Я в замешательстве», – написал в социальных сетях чемпион в тяжелом весе.

Джонс начал подготовку к следующему бою: «Не могу дождаться возвращения в форму»

Джонс заявил, что знает дату возвращения: «Позволю боссу Уайту объявить»