Джонс ответил на обвинения Блаховича в избегании боя: «Как он об этом узнал? Кажется, в моем лагере завелся шпион»

Теги UFC MMA Джон Джонс Ян Блахович Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс ответил на обвинения Яна Блаховича в избегании боя.

Ранее Блахович заявил, что Джонс решил сменить весовую категорию именно из-за него.

«Кажется, в моем лагере завелся шпион. Как он мог об этом узнать? Я в замешательстве», – написал в социальных сетях чемпион UFC в тяжелом весе.

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