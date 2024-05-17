Усман считает, что фанаты недооценивают Чимаева: «Из-за нашего боя все говорят, что он плох. Но я − экс-чемпион»

Камару Усман считает, что Хамзата Чимаева недооценивают из-за боя с нигерийцем.

«Из-за нашего боя люди преуменьшают его навыки, хорош ли он на самом деле или нет. Все говорят: «Он не так уж и силен».

Но, знаете ли, я был чемпионом. И он − настоящая проблема в октагоне, мои руки были забиты после первого раунда», − сказал полусредневес UFC Камару Усман, который проиграл решением большинства судей на UFC 294. Поединок проходил в среднем весе, а Усман вышел на коротком уведомлении.

Ковингтон хочет драться с Чимаевым: «У него плохое кардио, он не так хорош, как о нем думают»