Усман считает, что фанаты недооценивают Чимаева: «Из-за нашего боя все говорят, что он плох. Но я − экс-чемпион»

Теги UFC MMA Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Камару Усман считает, что Хамзата Чимаева недооценивают из-за боя с нигерийцем.

«Из-за нашего боя люди преуменьшают его навыки, хорош ли он на самом деле или нет. Все говорят: «Он не так уж и силен».

Но, знаете ли, я был чемпионом. И он − настоящая проблема в октагоне, мои руки были забиты после первого раунда», − сказал полусредневес UFC Камару Усман, который проиграл Хамзату Чимаеву решением большинства судей на UFC 294. Поединок проходил в среднем весе, а Усман вышел на коротком уведомлении.

Ковингтон хочет драться с Чимаевым: «У него плохое кардио, он не так хорош, как о нем думают»

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5 комментариев
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Ответ Максон121
Усман вышел на коротком уведомлении тогда и есть такое мнение,что в пятираундовом бою Чимаев отлетел бы.Хотя после первого раунда казалось что они бойцы из разных лиг, настолько Чимаев на фоне Усмана мощно смотрелся.Если ему что-то придумать с кардио (а это очень маловероятно),то Чимаев будет просто имбой,а с данными реалиями пояс ему не светит
Я вот не знаток в этом деле, чисто интересно, а кардио это генетически? Не как кардинально не прокачать его?
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Ответ Lynx.DP
Я вот не знаток в этом деле, чисто интересно, а кардио это генетически? Не как кардинально не прокачать его?
Прокачать можно,но у всего есть предел,до бесконечности ты его улучшать не сможешь
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Хороший вышел выпуск, только что посмотрел. Интервью с Махачевым вышло интересным
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Ответ Максон121
Усман вышел на коротком уведомлении тогда и есть такое мнение,что в пятираундовом бою Чимаев отлетел бы.Хотя после первого раунда казалось что они бойцы из разных лиг, настолько Чимаев на фоне Усмана мощно смотрелся.Если ему что-то придумать с кардио (а это очень маловероятно),то Чимаев будет просто имбой,а с данными реалиями пояс ему не светит
По словам Хамзата, он повредил руку в первом раунде. На видео действительно был момент, где Усман упал вместе с ним, и Чимаев оперся на руку. Понятно, что это его проблемы, но до этого момента Чимаев показывал сверхдоминирующее выступление. Усмана так никто никогда не валял.
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