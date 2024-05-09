Ян Блахович: «Джонс сбежал в тяжелый вес из-за меня. Он понимал, что проиграет»

Ян Блахович считает, что Джон Джонс сменил весовую категорию из-за него.

«Я набрал вес – мне не составит труда подняться в следующий дивизион. Хочу, чтобы подрался с , и мной. Он сбежал в тяжелый вес, потому что тогда я был в расцвете сил.

Он понимал, что проиграет мне. Считаю, что это было его лучшее решение. Он обещал встретиться со мной – надеюсь, когда-нибудь это произойдет. Если не в зале, то на заднем дворе», – сказал экс-чемпион в полутяжелом весе .

Блахович перенес операцию на правом плече: в декабре-2023 Ян выбыл из боя с Ракичем из-за травмы левого плеча

Джонс начал подготовку к следующему бою: «Не могу дождаться возвращения в форму»