Ян Блахович: «Джонс сбежал в тяжелый вес из-за меня. Он понимал, что проиграет»
Ян Блахович считает, что Джон Джонс сменил весовую категорию из-за него.
«Я набрал вес – мне не составит труда подняться в следующий дивизион. Хочу, чтобы Джонс подрался с Томом Аспиналлом, Алексом Перейрой и мной. Он сбежал в тяжелый вес, потому что тогда я был в расцвете сил.
Он понимал, что проиграет мне. Считаю, что это было его лучшее решение. Он обещал встретиться со мной – надеюсь, когда-нибудь это произойдет. Если не в зале, то на заднем дворе», – сказал экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович.
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