Ян Блахович: «Джонс сбежал в тяжелый вес из-за меня. Он понимал, что проиграет»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Джон Джонс Ян Блахович Бокс/MMA/UFC

Ян Блахович считает, что Джон Джонс сменил весовую категорию из-за него.

«Я набрал вес – мне не составит труда подняться в следующий дивизион. Хочу, чтобы Джонс подрался с Томом Аспиналлом, Алексом Перейрой и мной. Он сбежал в тяжелый вес, потому что тогда я был в расцвете сил.

Он понимал, что проиграет мне. Считаю, что это было его лучшее решение. Он обещал встретиться со мной – надеюсь, когда-нибудь это произойдет. Если не в зале, то на заднем дворе», – сказал экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович.

Блахович перенес операцию на правом плече: в декабре-2023 Ян выбыл из боя с Ракичем из-за травмы левого плеча

Джонс начал подготовку к следующему бою: «Не могу дождаться возвращения в форму»

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4 комментария
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Пробует свои силы в стендапе пока травму залечивает?
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Случайно получил пояс и несет полнейший бред
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Надеюсь это шутка. Джонс таких Блаховичей перебил немало за свою карьеру.
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Интересно, что привело его подумать так? Бонз перебил культовых чемпионов 2 поколений
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