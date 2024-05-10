Блахович ответил Джонсу на обвинения в шпионаже: «Мне не нужны шпионы, я чувствовал твой страх из-за океана»

Ян Блахович заявил, что не шпионил за лагерем Джона Джонса.

«Мне не нужно было нанимать команду шпионов. Я чувствовал твой страх даже из-за океана», − написал в соцсетях полутяжеловес UFC Ян Блахович.

Поединок Джонса и Блаховича мог пройти в 2020 году, но не состоялся из-за перехода Джона в тяжелый вес.

Ян Блахович: «Джонс сбежал в тяжелый вес из-за меня. Он понимал, что проиграет»

Джонс ответил на обвинения Блаховича в избегании боя: «Как он об этом узнал? Кажется, в моем лагере завелся шпион»