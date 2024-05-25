Хрюнов – о поражении Дацика: «Слава – уникальная личность, которая не подлежит никакому контролю. Выйти на бой после трех тренировок – это его решение»

Теги Владимир Хрюнов MMA Вячеслав Дацик бокс Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов не расстроен из-за поражения Вячеслава Дацика.

«Что думаю о поражении Дацика? Его любят. Поражение – это тоже часть Славы. Был близкий, но проигранный бой.

Слава Дацик – это явление природы, уникальная личность, которая не подлежит никакому контролю. Выйти на бой после трех тренировок – это его решение.

Бой с Александром Емельяненко? Это за пределами моих знаний», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

Вчера Дацик проиграл раздельным решением Шону Тернеру в боксерском бою на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Дацик – о Емельяненко: «Что трезвому смерть, то пьяному побоку. Саню вряд ли в этой стране кто-то перепьет»

Реванш Дацика и Емельяненко внезапно отменен. Что происходит?

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