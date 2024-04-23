Дацик 25 мая проведет боксерский поединок с Тернером

Вячеслав Дацик подерется с Шоном Тернером по правилам бокса.

«У нас запланирован грандиозный боксерский турнир в Балашихе. В соглавном бою сразится с Шоном Тернером – ирландцем, известным по бою с Кевином Джонсоном», – сказал промоутер .

Хрюнов также сообщил, что событие возглавит поединок в тяжелом весе между и Айзеком Чилембой. Турнир пройдет 25 мая.

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