Дацик – о Емельяненко: «Что трезвому смерть, то пьяному побоку. Саню вряд ли в этой стране кто-то перепьет»
Вячеслав Дацик хочет заключить контракт на 10 боев с Александром Емельяненко.
«Каждый боец имеет шанс. Давайте гонорары с Емельяненко сделаем попроще, но подпишем контракт на 10 боев. Каждую неделю я проводил бы с Саней по поединку.
Саня Емельяненко напоминает неваляшку. Что трезвому смерть, то пьяному побоку. А у Сани такой опыт, что его вряд ли в этой стране кто-то перепьет», – заявил боец MMA Вячеслав Дацик.
Вчера Дацик проиграл раздельным решением Шону Тернеру в боксерском бою на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
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Реванш Дацика и Емельяненко внезапно отменен. Что происходит?