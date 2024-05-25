Дацик – о Емельяненко: «Что трезвому смерть, то пьяному побоку. Саню вряд ли в этой стране кто-то перепьет»

Вячеслав Дацик хочет заключить контракт на 10 боев с Александром Емельяненко.

«Каждый боец имеет шанс. Давайте гонорары с Емельяненко сделаем попроще, но подпишем контракт на 10 боев. Каждую неделю я проводил бы с Саней по поединку.

Саня Емельяненко напоминает неваляшку. Что трезвому смерть, то пьяному побоку. А у Сани такой опыт, что его вряд ли в этой стране кто-то перепьет», – заявил боец MMA Вячеслав Дацик.

Вчера Дацик проиграл раздельным решением Шону Тернеру в боксерском бою на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Глава Ural FC: «Бой между Емельяненко и Дациком максимально актуален»

Реванш Дацика и Емельяненко внезапно отменен. Что происходит?