Глава Ural FC: «Бой между Емельяненко и Дациком максимально актуален»

Теги Александр Емельяненко MMA Вячеслав Дацик Емельяненко - Дацик Ural FC Бокс/MMA/UFC

В Ural FC высказались о возможном бое Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика.

− Вы на связи с Александром Емельяненко?

− Да, конечно. Мы с ним постоянно на связи.

− Он готов?

− Да. Он готов в любое время. Он сейчас в хорошей форме. Кто бы что ни говорил, он востребованный спортсмен сейчас. Его путь в боях не закончен. Те, кто заочно ставят точку в его карьере, сильно ошибаются. Путь война тернист и имеет много крутых и острых поворотов. Главное − не потерять себя.

− А какие шансы, что Дацик станет следующим соперником Емельяненко?

− 50 на 50. Нужно, чтобы оба спортсмена подошли к этому поединку осознанно и в лучших физических кондициях.

− Бой до сих пор актуален?

− Я считаю, что да. Максимально актуален. Причем не только для Ural FC, а для любой лиги. Провести их поединок очень интересно, − сказал генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин.

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