Глава Ural FC: «Бой между Емельяненко и Дациком максимально актуален»
В Ural FC высказались о возможном бое Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика.
− Вы на связи с Александром Емельяненко?
− Да, конечно. Мы с ним постоянно на связи.
− Он готов?
− Да. Он готов в любое время. Он сейчас в хорошей форме. Кто бы что ни говорил, он востребованный спортсмен сейчас. Его путь в боях не закончен. Те, кто заочно ставят точку в его карьере, сильно ошибаются. Путь война тернист и имеет много крутых и острых поворотов. Главное − не потерять себя.
− А какие шансы, что Дацик станет следующим соперником Емельяненко?
− 50 на 50. Нужно, чтобы оба спортсмена подошли к этому поединку осознанно и в лучших физических кондициях.
− Бой до сих пор актуален?
− Я считаю, что да. Максимально актуален. Причем не только для Ural FC, а для любой лиги. Провести их поединок очень интересно, − сказал генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин.
Александр Емельяненко − об алкоголе: «В последний раз пил где-то год назад»
Емельяненко объяснил, почему пропал из медиа: «Отдыхал в горах и потерял телефон»