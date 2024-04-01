Менеджер Емельяненко: «Неизвестно, будет ли новая дата боя с Дациком. Мы открыты для предложений. Минаков в мае – один из вариантов»

Менеджер Емельяненко подтвердил отмену боя с Вячеславом Дациком.

«Александр ждал этот бой, ждал реванша. Он в отличной, я бы сказал идеальной, форме. Пока нет понимания, будет ли назначена новая дата турнира или нет, но мы открыты к предложениям, хотим драться.

Знаю, что у RCC будут большие события в мае, было бы хорошо попасть туда. Мы обсуждали с Александром, что можно выйти на бой с Виталием Минаковым – он провел неплохой бой, думаю, что для него май тоже удобен», – заявил менеджер Никита Бурчак.

Ранее Ural FC объявил об отмене турнира 12 апреля, который должен был возглавить поединок Емельяненко – Дацик.

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Реванш между Емельяненко и Дациком перенесен на 12 апреля