Дацик – Емельяненко: «Абубакар, сама судьба отвела тебя от позорного нокаута. Надеюсь, что бой состоится, а ты ответишь за свой навозный язык»

Вячеслав Дацик прокомментировал отмену боя с Александром Емельяненко.

«Только что мне позвонили и сообщили, что турнир 12 апреля отменен. Очень расстроен, но надеюсь, что наш бой состоится, и эта крашенная версия Филиппа Киркорова ответит за свой навозный язык.

Абубакар, тебе очень повезло, сама судьба тебя отвела от этого позорного нокаута, который я очень хотел повторить», – заявил боец MMA Вячеслав Дацик.

Ранее Ural FC объявил об отмене турнира 12 апреля, который должен был возглавить поединок Емельяненко – Дацик.

Менеджер Емельяненко: «Неизвестно, будет ли новая дата боя с Дациком. Мы открыты для предложений. Минаков в мае – один из вариантов»

Ural FC отменил турнир, где подерутся Емельяненко и Дацик, по техническим причинам