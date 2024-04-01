Дацик – Емельяненко: «Абубакар, сама судьба отвела тебя от позорного нокаута. Надеюсь, что бой состоится, а ты ответишь за свой навозный язык»

Теги Александр Емельяненко MMA Вячеслав Дацик Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Дацик прокомментировал отмену боя с Александром Емельяненко.

«Только что мне позвонили и сообщили, что турнир 12 апреля отменен. Очень расстроен, но надеюсь, что наш бой состоится, и эта крашенная версия Филиппа Киркорова ответит за свой навозный язык.

Абубакар, тебе очень повезло, сама судьба тебя отвела от этого позорного нокаута, который я очень хотел повторить», – заявил боец MMA Вячеслав Дацик.

Ранее Ural FC объявил об отмене турнира 12 апреля, который должен был возглавить поединок Емельяненко – Дацик.

Менеджер Емельяненко: «Неизвестно, будет ли новая дата боя с Дациком. Мы открыты для предложений. Минаков в мае – один из вариантов»

Ural FC отменил турнир, где подерутся Емельяненко и Дацик, по техническим причинам

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5 комментариев
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Дацик точно прибил бы Емельяненко. Хорошо, что боя не будет.
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Абубакар снова взялся за старое и превратился в Абубухал.
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Ахах Дацик попустил псевдо Абубакра))
Дацик мощь💪😁
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Так хотелось чтоб Саню в космос запустили именно в этот день
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Дацик хорош, на словах его убрал, да и в ринге уберет
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