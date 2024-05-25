Александр Шаблий: «Подумаю об уходе из Bellator после того, как побью Усмана и заберу пояс»

Теги MMA Гегард Мусаси Bellator Александр Шаблий Бокс/MMA/UFC

Александр Шаблий заявил, что не планирует покидать Bellator до титульного боя.

«Первым делом я бы хотел побить Усмана Нурмагомедова и забрать пояс Bellator, а после этого уже можно подумать и о смене организации.

Нужен ли Гегард Мусаси российским промоушенам? Я слышал, что его гонорар больше $500 тысяч. Сомневаюсь, что кто-нибудь в России заплатит эти деньги. Это просто нецелесообразно, так как у нас нет платных трансляций, на которых это может окупиться», – заявил боец Bellator Александр Шаблий.

Александр Шаблий: «Менеджер сказал, что у Усмана воспаление легких. Ориентировочно наш бой хотят перенести на сентябрь»

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